Predvolebné prieskumy - pohľad jednoduchého človeka....prečo?

Opäť som pred pár dňami počul v rádiu aktuálne predvolebné preferencie jednotlivých politických strán. Že vraj reprezentatívna vzorka 1000 respondentov. Nie som sociológ, ale 1000 zo 4.450.000 oprávnených voličov......neverím.

A viete čo, možno začnem veriť ak sa niekto chytí podľa mňa logického a veľmi jednoduchého spôsobu preverenia kvality spomínaných prieskumov. Použitím zdravého sedliackoho rozumu by som navrhoval pozrieť sa na predvolebné prieskumy vo voľbách za posledných 20 rokov a v krásnej excelovskej tabuľke k nim dopísať reálne výsledky volieb. Samozrejme za jednotlivé prieskumné agentúry. Tam jasne uvidíme, ktorá agentúra bola najbližšie k reálnym výsledkom. Následne by som dal samozrejme priestor zástupcom agentúr vyjadriť sa k tomu a vysvetliť prečo im ľudia majú veriť. Možno budem prekvapený a zistím, že rozdiely boli minimálne. Spomínam si však, že pri posledných parlamentných voľbách boli rozdiely pred voľbali medzi jednotlivými agentúrami zásadné. Takže ak aj jedna z nich bola blízko realite, tá druhá, tretia....bola úplne mimo. Spravil by som to aj sám, ale myslím, že môj prístup k informáciám a zdroje sú limitované. Verím, že sa toho chytí nejaký novinár a tiež že čítanosť takéhoto porovnania bude veľmi vysoká. Nikto nechce byť klamaný, zavádzaný....alebo sledovať prieskumy halabala od údajných profesionálov.

Veci, ktoré vyzerajú často zložito, môžu byť použitím sedliackeho rozumu veľmi jednoduché. Záverom, mám 44 rokov, prežil som už nejaké tie voľby a mňa sa nikdy nikto nepýtal koho budem voliť. V dnešnej dobe moderných technológii by nemal byť problém osloviť ľudí cez internet. Odhadujem, že tam by bola reprezentatívna vzroka pár stotisíc ľudí......Prečo to niekto nezorganizuje?