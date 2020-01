Štrajk autodopravcov - pohľad jednoduchého človeka - prečo?

Vôbec nespochybňujem oprávnený hnev a požiadavky autodopravcov. Mám však problém s formou protestu ako aj s reakciou politikov.

Prečo má za problém, za ktorý je zodpovedný štát platiť bežný občan? Prečo nejdú autodopravcovia blokovať cestu na Ministerstvo, alebo do firmy, ktorá vyberá mýto? Tiež by som sa spýtal, či aj ja ako podnikateľ keď nebudem spokojný napríklad s výškou dane z príjmu, môžem svojim autom zablokovať napríklad električkovú trať pred Obchodnou ulicou v Bratislave. Či sa mi potom ozve Minister financii a povie mi, "jasné, blokuješ dopravu, nie si spokojný, znížime Ti to o napr.5%, sorry viac nemôžeme" . A ja sa rozhodnem či odídem a prestanem blokovať tisíce poctivo pracujúcich ľudí, alebo tam ostanem a budem žiadať viac. Cítim, že by to tak nebolo. Podľa mňa by prišli policajti, vyzvali by ma aby som dobroveľne ustúpil od protiprávneho konania a ak by som výzvu neposúchol, predviedli by ma na policajnú stanicu. Auto by mi nechali odtiahnuť nakoľko by som tvoril prekážku na ceste.

Sedím tu už 10 minút a neviem čo k tomu ešte dodať. Iba som sa zamyslel.....nič iné k tomu nemám.