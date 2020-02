Prečo máme kanále na cestách vždy v časti kadiaľ prechádza koleso Vášho auta......?

Ak ste vodič/vodička, iste mi dáte za pravdu a aj vy sa budete pýtať....prečo?Iste ste si to všimli. Kanále sú na našich cestách vždy v časti vozovky, kde prechádzajú kolasá Vášho auta. Nie v strede, kde by to bolo logické.....

Lajdáci, amatéri....buď na strane projektantov ciest, alebo na strane ľudí, ktorí cesty stavajú. Asi skôr projektanti. Nechce sa mi totiž veriť, že ak by bolo dielo postavené inak ako je v projekte, že by ho niekto skolaudoval, dal do užívania. Nevýhody umiestnenia kanálov v miestach kadiaľ prechádzajú kolesá Vašich áut sú snáď úplne jasné. Keď po kanále prejde denne 100,1000, 10 000 áut s hmotnosťou od 1t do 30t....je len otázkou času kedy nevydržia, prasknú, zlomia sa, utopia sa v "kvalitnom" asfalte. Je to úplne jednoduché a predsa tak zložité. Stále naivne verím, že to nie je zámer. Že to niekto nerobí naschvál, aby sa to a čas muselo opravovať a aby sa na tom zase niekto nabalil. Ale ak to tak nie je, tak potom...PREČO?Viac k tomu nemám. Iba som sa zamyslel.