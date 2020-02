Prečo netreba sledovať predvolebné prieskumy.......

Povedzte mi prečo by som mal sledovať prdvolebné prieskumy? Pozrite si priložené informácie dostupné na internete a zistíte, že sa im nedá vôbec veriť. A viete prečo sú rozdiely medzi prieskumami a realitou také obrovské?

Ja si myslím, že dôvodov je viacero.

1.1000 - 1300 respondentov nie je jednoducho reprezentatívna vzorka.Poznám vážne veľa ľudí a nikto nikdy nebol dotazovaný s predvolebným prieskumom

2. ľudia majú v prieskumoch tendenciu nehovoriť pravdu (hanbia sa za svoj názor a tak idú so stádom)

Sú to iba moje amatérske názory. Prečo sa k tomu nevyjadria zástupcovia tých agentúr. Že by sa k tomu postavili chlapsky a po voľbách si spravili tlačovkuí a zdôvodnili prečo sa mýlili. Potom by sa k tomu mohli vyjadriť mediá a politické strany, ktoré to od tých agentúr kupujú.

Písal som viacerým mediám (print, televízie, tlačoviny....), písal som aj niektorým politikom, že by sa k tejto téme vyjadrili. NIKTO MI ANI NEODPOVEDAL. Prečo asi? Neviem........

Reálne výsledky 2016: Predvol.pries.priemer:

SMER-SD 28.28% 34,0%

SaS 12.1% 5,0%

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 11.02% 6,0%

SNS 8.64% 9,0%

ĽS Naše Slovensko 8.04% 2,0%

SME RODINA -Boris Kollár 6.62% 4,0%

MOST – HÍD 6.5% 8,0%

#SIEŤ 5.6% 11,0%

KDH 4.94% 7,0%

SMK-MKP 4.04% 3,0%