Istanbulský dohovor.....prečo ?

Počujeme o ňom v každých správach, čítame o ňom v každých novinách a napriek tomu Vám garantujem, že 99% z nás vôbec nevie o čo ide. Prečo asi?

Odpoveď je jednoduchá. Pretože všetci čo by nám mali o tom o čo ide povedať, napísať viac, sa vyjadrujú k tomu ako Istanbulský dohovor niekto podporil, alebo nepodporil, kto ho má schvalovať, kto nie, a vôbec je v tom kopec politiky. NIKTO ľuďom nevysvetlil čo to je, prečo vôbec existuje, aké má výhody, aké prípadné záväzky nám z neho vzniknú, čo sa stane ak ho neratifikujeme,a čo sa stane ak ho retifikujeme ......Nehovorím, že sa na internete nedajú tieto informácie nájsť. Dajú. Ale prečo televízne stanice, rádiá, noviny venujú toľko času politike a nie reálnym, pre ľudí dôležitým informáciám. A tiež nechápem prečo sa k tomu nevyjadria politici - jasne verejne. Odmietame ho s vysvetlením prečo......podporujeme ho, s vysvetlením prečo. Ale už som si zvykol, že bežný ľud je tu nato, aby platil dane a rešpektoval zákony. Do "pánskych" vecí a politiky nech sa spodina nestará. Náhodou by o tom začala mudrovať a to predsa oni nepotrebujú......