Koronavirus.......strach, obavy, bezmocnosť....prečo?

Neviem ako vy, ale ja a všetci ľudia okolo mňa majú strach. Mám pocit, že máme veľa informácii, ktoré nepotrebujeme a málo tých, ktoré potrebujeme. A tiež mám pocit, že situácia nie je pod kontrolou a všetci čakáme čo sa stane....

Mám 44 rokov a ešte pred pár dňami som mal úplné iné myšlienky. Vôbec som netušil čo sa za pár dní môže stať, ako sa zmení svet, ako sa zmenia priority. Vírus zasiahol do všetkého. Úplne do všetkého. Zatvorené školy, úrady, prázdne obchody, prázdne ulice, nákupné centrá.....Odporúčania sú,aby sme sedeli doma v bezpečí. To znie ale veľmi alibisticky. Čo bude ďalej, čo všetko zatvoríme? A aké budú dopady na ekonomiku. Samozrejme zdravie je prvoradé. A tak ma prekvapilo, že potenciálny nezodpovedný šíriteľ môže dostať pokutu "až 1650€". Človek, ktorý potenciálne nakazí desiatky, stovky a v následnom rade tisíce a možno desiatky tisíc ľudí dostane pokutu.....No ja si myslím, že by sa to dalo volať všeobecné ohrozenie a prípadný nepodmienečný trest až na desiatky rokov. Aký je rozdiel medzi nedbanlivosťou bagristu z Prešova, ktorý nepriamo spôsobil pád bytovky a smrť 8 ľudí a zámerné nezodpovedné šírenie vírusu s rizikom rozšírenia na celú krajinu? Mám obavy, že nás čaká ešte veľmi nemilé prekvapenie. Tých pár ľudí, ktorí sú dnes označení ako nakazení sú podľa mňa iba zlomok skutočného čísla. Myslím, že po Slovensku kade tade sedí doma pár desiatok ľudí, ktorí majú "iba chrípku" nevedia čo im v skutočnosti je a k lekárovi sa boja ísť. Snáď sa mýlim. Niekto by mal ľuďom vysvetliť čo majú robiť a čo sa s nimi stane. Nie že zavolajte lekárovi....ale čo spraví lekár, Pošle Vám zásahovku v ochranných oblekoch? A kam Vás odvezú a čo tam budú s Vami robiť? Toto potenciálne chorý človek nevie, bojí sa a preto sedí doma pochlipkáva čaj s medom. Chýbajú tiež informácie o priebehu choroby. Čo sa s ňou deje v čase a aký je vývoj. Prečo niektoré prípady v zahraničí končia smrťou a iné sa podarilo vyliečiť? Viete odpovede? Ja nie. A podľa mňa je to dôležitejšie ako informácia o počte nakazených v EÚ. Načo mi je táto informácia, že v Taliansku majú x nových prípadov a x nových mŕtvych. Katastrofické správy od ľudí tam pôsobiacich o tom, že nemajú v nemocniciach dostatok kapacít a tak údajne posieľajú ľudí domov umierať....no hneď mám krajší deň a pokoj na duši. Hlavne keď neviem ako je to u nás. Sme pripravení? Máme dosť doktorov, lôžok, sestier, rúšok, liekov, energie, skúseností, pľúcnych ventilácii....? Neiem. Dúfam, že áno. A tiež dúfam, že sa medzi novinármi, ktorí píšu senzácie a názvy článkov, ktoré zaručene otvoríte, aj novinári, ktorí odpovedia na mnou načrtnuté otázky. Majte krajšiu a pokojnejšiu noc ako ja.