Koronavírus III. - prečo ? A trochu optimizmu z Malých Karpát

Mám pocit, že som v zlom sne. Stále dúfam, že sa zobudím a všetko bude ako bolo.Pred pár dňami som si veľmi želal, aby boli veci v mnohých smeroch inak. Dnes by som bol za ten stav veľmi vďačný. Dostávame tvrdú lekciu......

Počítam správne? Na Slovensku žije 5,45 milióna ľudí. Spomínaných maximálne nakazených má byť 40% obyvateľstva - to je 2.180.000 ľudí ak dobre počítam.....Započul som aj optimistických 10%, to by bolo 545.000 ľudí. Priatelia.....áno môžem súhlasiť s politickou elitou, že toto asi nezvládneme. Takže vlastne teraz sedíme doma a čakáme čo sa vlastne stane. Budeme mať šťastie a prežijeme, ale nebudeme mať šťastie. To je deprimujúce a verím, že sa stane niečo a všetko bude inak. O ekonomických dopadoch asi v tejto chvíli nemá význam hovoriť a je ťažké odhadnúť aké katastrofálne dopady to bude mať.

Tak sa teším z každého nového dňa. Vyhýbam sa ľuďom, zvykám si na rúška a zahalené tváre. Chodím každý deň so synom do lesa. Vyberám si také cesty-necesty, aby sme nestretávali ľudí. O to viac stretávame zver. A rúbaniská. V Karpatoch prebieha masívna ťažba dreva. Dúfam, že povolená a regulovaná.Krásne lesy budú možno jedna z mála vecí, z ktorých sa budeme môcť najbližších pár rokov tešiť. Iste si budeme oveľa viac vážiť život, uskromníme sa a budeme vnímať svet okolo nás inak. Všetko bude inak.

Spravili sme pár fotiek. Tak sa posielam tú najkrajšiu pre potešenie :-).

04 (Juraj Hodul)