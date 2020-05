Koronavírus....čo všetko si mi zobral a čo všetko si mi pripomenul a dal, čomu naučil....

Po dlhšej odmlke opäť cítim, že sa chcem podeliť o pár pocitov, poznatkov. Budem rád ak Vás to zaujme, poteší a možno sa v tom sčasti nájdete aj vy.

V prvom rade sa veľmi teším, že môžem byť na Slovensko po dllllhom čase za niečo hrdý. Aktuálne máme opäť 0 nových nakazených.....Neviem do akej miery máme šťastie a do akej miery zato môže naša dsciplína a ostatné opatrenia, ale v každom prípade je to fakt a patríme k jedným z najlepších na svete.Takže po tom, čo sme svetovým lídrom v počte vyrobených áut na obyvateľa, máme ďalšie prvenstvo. Dúfam len, že toto prvenstvo nebude zároveň prekliatím ako v prípade našej ekonomickej závislosti na výrobe áut. Dúfam, že to nie je ticho pred búrkou a že nám popredné priečky v boji s koronou zostanú. Verím, že sme sa poučili, a že na prípadnú druhú, tretiu, piatu, či dvadsiatu vlnu budeme lepšie pripravený. Nechcem už nikdy od predstaviteľa vlády počuť, že to možno nezvládneme a že možno budeme musieť nechať pár tisíc ľudí zomrieť, pretože na niečo také sa nedá pripraviť. Teraz už vieme aká je hrozba, nepriateľ je známy a tak na tom netreba prestať pracovať, investovať do efektívneho zdravotníctva a dať ľuďom opäť pocit, že majú viec ako len šťastie. Že žijú v krajine, ktorá je pripravená a keď bude zle, postaví sa za nich a nepoviem im, že sa bojí a že v tom možno ostanú sami.

Je pre mňa šokujúce, že našavláda zatiaľ investovala do opatrení na pomoc podnikateľom iba cca 20mil.EUR, hoci sa hovorilo o pomoci 1 miliarde EUR mesačne. Aj firma, ktorej som spolumajiteľom dnes čaká na pomoc. A to hlavne s nájomným. Vláda rozhodla, že musíme mať zatvorené a tým sa nám zrútil 6 rokov poctivo krok po kroku budovaný sen. Dnes nevieme či nejaká pomoc bude. Sme v IV.skupine a tak tiež neveieme kedy budeme môcť otvoriť. A keď otvoríme nevieme kedy sa nám vrátia zákazníci a teda ani to či to ustojíme, alebo budeme musieť skončiť. V noci nespím a dúfam, že sa ráno zobudím a okrem sebachvály, že nemáme nových nakazených budem, počuť aj to akú pomoc a kedy dostaneme.

Za marec sme dostali podporu na zamestnancov. Super. Ďakujeme. Ale dnes je 11.5. a ja som musel uhradiť mzdy za apríl. Na webe www.pomahameludom.sk je informácia, že pomoc za mesiac apríl budeme môcť žiadať až po 16.5. Prečo? Bez vysvetlenia. Prečo musíme ľudí, podnikateľov už aj tak dosť vystresovaných stresovať neistotou? ......celé zle. Za toto na Slovensko rozhodne nie som hrdý a mali by sme si zobrať príklad zo skúsenejších a silnejších hráčov (Nemecko......).

Všetko bude inak. Myslím, že konkrétne dopady koronakrízy nikto nedokáže odhadnúť. Isté je, že neexistuje oblasť života, do ktorej by zmeny nezasiahli. Každý musí začať sám od seba. Určiť si nové priority a prispôsobiť sa. Byť pripravený nato, že život sa Vám môže zmeniť doslova z minúty na minútu. Uskromniť sa, alebo práve naopak začať si život viac vážiť a užívať si ho plnými dúškami. Uvedomiť si čo je v skutočnosti PROBLÉM a čo je maličkosť. Veriť hlavne sám sebe a svojim blízkym. Investovať do rezerv.

Začalo pršať...to je super. Idem sa von dívať na dážď. Pekný večer všetkým.